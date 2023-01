Un grand mensonge de Cristiano Ronaldo est révélé

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo se vantait de ses faits d’armes en Europe lors de sa conférence de presse de présentation à Al-Nassr au début du mois de janvier. Cependant, son coach Rudi Garcia assure que CR7 n’en a pas fini avec le football du continent.

Déjà, dès le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo semblait avoir réclamé à son désormais ex-agent, Jorge Mendes, de lui trouver un point de chute alors qu’il ne semblait déjà plus être en phase avec la direction et le staff technique de Manchester United. Finalement, après une interview choc livrée à Piers Morgan en novembre dernier, le contrat de Ronaldo a été rompu chez les Red Devils . Et après un peu plus d’un mois de rumeurs, Ronaldo a fini par s’engager en faveur d’Al-Nassr alors qu’il aurait souhaité rejoindre le PSG ou Chelsea selon La Gazzetta dello Sport.

«Mon travail est fini en Europe»

Lors de sa conférence de presse de présentation au début du mois de janvier, Cristiano Ronaldo a vidé son sac sur les rumeurs qui ont fusé à son sujet en affirmant avoir des touches en Europe, mais qu’il estimait tout simplement y avoir fait le tour de la question. D’où son choix de développer le football saoudien à Al-Nassr. « Je me sens bien, je suis si fier d’avoir pris cette grande décision dans ma vie. Mon travail est fini en Europe, j’ai joué dans les plus grands clubs en Europe. Maintenant, c’est un challenge et je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C’est un challenge, mais je suis ravi. Ma famille est heureuse aussi. Quand j’ai pris la décision, ma famille et mes enfants m’ont soutenu. L’accueil d’hier était incroyable. C’est une grande opportunité, pas que dans le foot, mais aussi pour changer les mentalités des nouvelles générations. J’ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal ».

Cristiano Ronaldo détesté en Arabie Saoudite, l’image ahurissante https://t.co/pXJFXqVngs pic.twitter.com/dwY6UrGuUZ — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

«Il retournera en Europe»