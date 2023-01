Le PSG s’est planté et se fait encore narguer

Thomas Bourseau

Robert Lewandowski a été l’un des grands échecs de l’ère Luis Campos. Le Polonais a échappé au conseiller football du PSG pour s’engager du côté du FC Barcelone. Sa femme Anna Lewandowska a profité d’une interview avec la presse catalane pour jubiler.

Luis Campos a débarqué, officiellement, le 10 juin dernier au PSG. Le Portugais prenait la tête de la section sportive du club de la capitale en devenant conseiller football. Et chacune des lignes du onze de départ qui allait appartenir par la suite à Christophe Galtier devait dans l’idéal être renforcée et particulièrement la position d’attaquant de pointe. Seul Hugo Ekitike est arrivé dans ce secteur de jeu et la grande star attendue par Luis Campos n’est pas venue.

Le Barça, «un rêve» pour la famille Lewandowski

L’Équipe et Foot Mercato révélaient à l’époque que Luis Campos lorgnerait Robert Lewandowski et que l’ex-buteur du Bayern Munich devait prendre place aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe d’un 3-5-2 avec Lionel Messi en position de soutien des deux attaquants. Finalement, Lewandowski s’est envolé pour le FC Barcelone et n’a pas caché sa joie depuis à plusieurs reprises concernant son choix. C’est au tour de sa femme, Anna Lewandowska, de s’enflammer pour cette destination de rêve à Mundo Deportivo . « Venir à Barcelone était un rêve devenu réalité. Nous nous sommes sentis les bienvenus dès le premier jour et nous nous estimons chanceux pour cela. Ils nous ont beaucoup aidés et les gens sont très positifs ».

«J'en ai eu les larmes aux yeux»