La France est en finale, coup dur pour cette star du PSG

La rédaction

Alors que l’équipe de France de handball s’est qualifiée pour la finale du Mondial, qu'elle disputera face au Danemark dimanche soir, l’une de ses vedettes n’est pas assurée de pouvoir y participer. Nikola Karabatic est incertain, Blessée au pied, la star du PSG n’a pas disputé la moindre minute face à la Suède en demi-finale.

Nikola Karabatic sera-t-il disponible pour la finale du Mondial de hand ? Cette question est sur toutes les lèvres des français, qui espèrent pouvoir compter sur la vedette du PSG pour obtenir une 7ème étoile. Présent en conférence de presse, où il est apparu très souriant, Nikola Karabatic a tenu à s’exprimer sur sa situation, lui qui est incertain pour le duel face au Danemark de ce dimanche soir.

Karabatic espère être remis à temps pour la finale

« Personnellement, ça me donne deux jours de plus pour essayer de récupérer et pouvoir jouer cette finale. On ne sait pas dans quel état sera mon pied dimanche, c'est la finale, tous les scénarios sont possibles. J'essaie d'être le plus utile possible pour l'équipe, si je ne peux pas jouer d'être là pour aider mes coéquipiers, les encourager, leur donner confiance, leur dire ce que je vois tactiquement. Vendredi c'était le scénario parfait, on a super bien joué et il n'y avait pas besoin de moi, j'étais sur le banc comme un fou au soutien de l'équipe » , a confié Nikola Karabatic, la star du PSG et de l'équipe de France.

Guillaume Gille ne désespère pas

L’entraîneur de l’équipe de France, Guillaume Gille, s’est lui aussi exprimé sans trop en dire sur la situation de Nikola Karabatic. Le joueur du PSG devra profiter de la séance d’entraînement de ce samedi pour pouvoir tester ses sensations.