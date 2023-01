Il est proposé au PSG, son sort est déjà scellé

La rédaction

Alors qu'il voudrait à tout prix quitter l'AS Rome, Nicolo Zaniolo aurait été proposé au PSG cet hiver. Toutefois, le milieu de terrain polyvalent des Giallorossi ne devrait pas changer de club lors de ce mercato. Du moins, c'est ce qu'a affirmé José Mourinho en conférence de presse ce samedi.

Nicolo Zaniolo ne devrait pas signer au PSG. Le joueur de l’AS Roma aurait été pisté par le club parisien ces dernières saisons et il aurait même été proposé à Luis Campos cet hiver. Toutefois, à en croire José Mourinho, Nicolo Zaniolo ne devrait pas quitter l'AS Rome d'ici la fin de ce mercato.





Nicolo Zaniolo souhaite partir, mais...

Présent en conférence de presse ce samedi, José Mourinho a déclaré : « Je ne peux pas vous répondre là-dessus, malheureusement j'ai toujours raison. Pourquoi malheureusement ? Parce que le joueur dit qu'il veut partir depuis un mois. Après Spezia, j'ai laissé tout le monde au repos lundi et j'ai dit que l'entraînement du mardi était facultatif. J'étais avec tout le staff à Trigoria : tous les joueurs sur le banc contre Spezia sont venus s'entraîner, beaucoup d'autres sont venus s'entraîner. C'est le profil de joueurs que je veux en tant que manager. Si un footballeur dit toujours à tout le monde qu'il ne veut pas porter le maillot de la Roma, je dois dire "malheureusement" » .

... il va rester à l'AS Rome selon José Mourinho