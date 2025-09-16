«Quelques millions d’euros» : Al-Khelaïfi gère des transferts au PSG !

En 2022, le PSG avait décidé de remplacer Leonardo, confiant alors les clés du sportif à Luis Campos. Alors que le Portugais est donc en charge du mercato du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a semble-t-il également son mot à dire dans le recrutement parisien. Malgré son statut de président du PSG, le Qatari met lui aussi la main à la patte pour boucler certains transferts.
Cet été, le PSG s’est notamment offert Lucas Chevalier et Illia Zabarny. Des transferts pour lesquels les négociations ont été âpres avec le LOSC et Bournemouth, mais au final, le club de la capitale a eu gain de cause. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à s’impliquer dans ces dossiers. Malgré son statut de président du PSG, le Qatari est très investi dans le recrutement de son club.
« Ce n’est pas seulement un président qui est là et supervise »
Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins s’est ainsi expliqué sur l’implication de Nasser Al-Khelaïfi dans le mercato du PSG. Interrogé par France Inter, il a confié : « C’est fini les joueurs qui négocient directement les contrats avec Al-Khelaïfi ou l’émir ? Oui, c’est fini. Même si pour Nasser Al-Khelaïfi pas totalement. Ce n’est pas seulement un président qui est là et supervise ».
« Sur la signature de certains joueurs comme Zabarnyi ou Chevalier, il a eu son mot à dire »
« Il est très investi, proche des joueurs, sur la signature de certains joueurs comme Zabarnyi ou Chevalier, il a eu son mot à dire. Il a négocié. Je crois savoir que c’est lui quand il manque quelques millions d’euros qui va pousser et qui va permettre de faire les deals. Il est vraiment impliqué », a ajouté Fabrice Hawkins.