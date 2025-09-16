«Quelques millions d’euros» : Al-Khelaïfi gère des transferts au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le PSG avait décidé de remplacer Leonardo, confiant alors les clés du sportif à Luis Campos. Alors que le Portugais est donc en charge du mercato du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a semble-t-il également son mot à dire dans le recrutement parisien. Malgré son statut de président du PSG, le Qatari met lui aussi la main à la patte pour boucler certains transferts.

Cet été, le PSG s’est notamment offert Lucas Chevalier et Illia Zabarny. Des transferts pour lesquels les négociations ont été âpres avec le LOSC et Bournemouth, mais au final, le club de la capitale a eu gain de cause. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à s’impliquer dans ces dossiers. Malgré son statut de président du PSG, le Qatari est très investi dans le recrutement de son club.

« Ce n’est pas seulement un président qui est là et supervise » Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins s’est ainsi expliqué sur l’implication de Nasser Al-Khelaïfi dans le mercato du PSG. Interrogé par France Inter, il a confié : « C’est fini les joueurs qui négocient directement les contrats avec Al-Khelaïfi ou l’émir ? Oui, c’est fini. Même si pour Nasser Al-Khelaïfi pas totalement. Ce n’est pas seulement un président qui est là et supervise ».