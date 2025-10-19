Quatre transferts : Après le PSG, c’est la folie à Strasbourg !

Alexis Brunet

Vendredi soir, Strasbourg a réalisé un très bon match face au PSG, mais a malheureusement dû se contenter d’un nul (3-3). Lors de cette rencontre, des émissaires de Chelsea étaient présents dans les tribunes du Parc des princes et ils ont supervisé quatre joueurs de Liam Rosenior. L’axe entre les Blues et les Alsaciens pourrait donc s’activer de nouveau prochainement.

Il y avait du spectacle vendredi soir au Parc des princes. Le PSG recevait sur sa pelouse Strasbourg et la rencontre s’est terminée sur un score spectaculaire de 3-3. Certains joueurs du RCSA ont particulièrement crevé l’écran, à l’image de Joaquin Panichelli, auteur d’un doublé.

Chelsea a envoyé des émissaires au Parc des princes Joaquin Panichelli a bien fait de briller contre le PSG, car d’après les indiscrétions de TBR Football, des émissaires de BlueCo et Chelsea étaient présents dans les tribunes du Parc des princes. La prestation de l’attaquant argentin a donc été très appréciée, tout comme celle de Guela Doué. Cela a été également l’occasion pour les observateurs des Blues de scruter Ismaël Doukouré et Julio Enciso, qui ont de grandes chances de débarquer à Stamford Bridge l’été prochain.