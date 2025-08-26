PSG-OM : L'histoire se répète après la bagarre, il annonce «des problèmes» avec la mère d'Adrien Rabiot !

Le litige entre l’entourage d’Adrien Rabiot et la direction de l’Olympique de Marseille est l’un des dossier brûlants de cette fin de mercato estival. Et certains ne peuvent pas s’empêcher de se remémorer un passé pas si lointain, lorsque les proches du joueur ont également rencontré des soucis avec les dirigeants du Paris Saint-Germain.
Décidément, la sérénité n’est vraiment pas le fort de Marseille. Alors que tout semblait bien se passer lors de l’intersaison, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la première polémique n’éclate. Il s’agit évidemment de l’énorme litige qui oppose l’OM à Adrien Rabiot, mais surtout à son entourage.
Les attaques du clan Rabiot
Et par entourage on parle évidemment de Véronique Rabiot, sa mère et agent, qui multiplie les prises de parole depuis une semaine pour dézinguer les dirigeants de l’OM. Plus que tout Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui en ont pris pour leur grade. « Au final, je pense que le costume est trop grand pour eux, ils ne sont pas à la hauteur » a-t-elle récemment expliqué, à La Provence. « On ne peut pas le croire quand il dit qu'il n'a jamais vu ça dans un vestiaire en 18 ans de carrière. Il doit faire rire tous les gens du monde du football ».
« Elle a eu les mêmes problèmes au PSG ! »
Evidemment, ce clash entre la mère et agent d’Adrien Rabiot et son club, ça a comme un air de déjà-vu. Les circonstances étaient différentes à l’époque, mais certains n’oublient pas que lorsque le milieu était au PSG, tout n’était pas rose tous les jours. « Véronique Rabiot ? Je veux bien que ça soit sa maman et pas Adrien Rabiot qui ait fait ces déclarations, mais dans tous les cas c’est sa maman qui le conseille depuis X années. Elle a eu les mêmes problèmes au PSG ! » a lancé Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.