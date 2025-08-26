PSG-OM : L'histoire se répète après la bagarre, il annonce «des problèmes» avec la mère d'Adrien Rabiot !

Axel Cornic

Le litige entre l’entourage d’Adrien Rabiot et la direction de l’Olympique de Marseille est l’un des dossier brûlants de cette fin de mercato estival. Et certains ne peuvent pas s’empêcher de se remémorer un passé pas si lointain, lorsque les proches du joueur ont également rencontré des soucis avec les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Décidément, la sérénité n’est vraiment pas le fort de Marseille. Alors que tout semblait bien se passer lors de l’intersaison, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la première polémique n’éclate. Il s’agit évidemment de l’énorme litige qui oppose l’OM à Adrien Rabiot, mais surtout à son entourage.

Les attaques du clan Rabiot Et par entourage on parle évidemment de Véronique Rabiot, sa mère et agent, qui multiplie les prises de parole depuis une semaine pour dézinguer les dirigeants de l’OM. Plus que tout Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui en ont pris pour leur grade. « Au final, je pense que le costume est trop grand pour eux, ils ne sont pas à la hauteur » a-t-elle récemment expliqué, à La Provence. « On ne peut pas le croire quand il dit qu'il n'a jamais vu ça dans un vestiaire en 18 ans de carrière. Il doit faire rire tous les gens du monde du football ».