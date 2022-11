Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà ce que réserve le Real Madrid à Mbappé

Publié le 3 novembre 2022 à 12h15

Thibault Morlain

En terminant deuxième de son groupe de Ligue des Champions, le PSG pourrait se retrouver face à un gros en huitièmes de finale. Le Real Madrid est ainsi une option, ce qui donnerait alors lieu à des retrouvailles avec Kylian Mbappé suite au feuilleton du dernier mercato hivernal. De quoi faire alors certaines étincelles ? Réponse.

Malgré sa victoire (1-2) ce mercredi contre la Juventus, le PSG termine deuxième de son groupe en Ligue des Champions. Les hommes de Christophe Galtier attendent désormais de savoir quel sera leur rival en huitièmes de finale. Le Bayern Munich ? Manchester City ? Il y a aussi le Real Madrid, ce qui donnerait lieu à un duel très attendu avec Kylian Mbappé.

Mbappé pardonné, mais le Real Madrid n'oublie pas

En cas de rencontre entre le Real Madrid et le PSG, les regards se tourneront alors vers Kylian Mbappé. La Casa Blanca souhaitera-t-elle alors prendre sa revanche sur le Français après cet été ? Selon Ok Diario , le club de Florentino Pérez aurait pardonné Mbappé, mais n'aurait pas pour autant oublié. Ainsi, il ne devrait pas vraiment y avoir de guerre et le natif de Bondy devrait alors être un adversaire comme un autre.

Un accueil glacial du Bernabeu ?

En revanche, cela ne devrait pas être le cas auprès des supporters du Real Madrid. Eux ont encore en travers de la gorge le choix de Kylian Mbappé. Ainsi, si le joueur du PSG avait été acclamé la saison dernière au Bernabeu, cela ne devrait pas se répéter cette fois. L'accueil pourrait alors être glacial pour Mbappé dans la capitale espagnole.