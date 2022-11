Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, le Barça a raté son coup

Publié le 3 novembre 2022 à 12h00

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Lionel Messi est annoncé du côté du FC Barcelone où il pourrait effectuer son grand retour. Cependant, le train Messi serait déjà passé pour le Barça et l’Argentin serait plus proche d’une prolongation au PSG ou d’un départ pour l’Inter Miami.

Lionel Messi a passé 21 années à Barcelone où il a tout vécu dans un premier temps au coeur des équipes de jeunes à la Masia puis avec l’équipe fanion du FC Barcelone où il a accumulé 4 Ligues des champions et une multitude de trophées domestiques avec le club espagnol. Cependant, pour des raisons financières, le comité de direction du FC Barcelone ne pouvait pas se permettre de prolonger son contrat qui avait expiré en juin 2021. Ce qui a engendré son arrivée libre de tout contrat au PSG où il est contractuellement lié jusqu’à la fin de la saison alors que le PSG s'active pour le prolonger comme le10sport.com l'a affirmé en octobre dernier.

«Du point de vue de Laporta, cela a du sens»

L’occasion pour Joan Laporta de se mettre à rêver d’un retour de la légende vivante blaugrana qu’est Lionel Messi. Le président du FC Barcelone n’a cessé ces derniers temps de faire part de sa volonté de témoigner du grand retour de l’Argentin au Camp Nou. Et ce n’est pas Guillem Balague qui affirmera le contraire. Pour ARA , le journaliste et biographe de Lionel Messi s’est livré sur le projet du FC Barcelone pour Lionel Messi . « Du point de vue de Laporta, cela a du sens. Sinon, je n'en parlerais pas. Du point de vue de Xavi aussi. En fait, il imagine déjà Messi dans son système de jeu, plus en intérieur qu'en attaquant. Mais Xavi traverse un processus et, comme c'est normal, il a des doutes. Il y a six mois, il a demandé à Laporta de le signer. Il y a quatre mois aussi. Cependant, comme il n'a pas encore suivi tout le processus, nous ne savons pas s'il aura éventuellement besoin de Leo ou non. Je vois un flou à cet égard ».

«S'ils veulent vraiment le récupérer, c'est trop tard»