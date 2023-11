PSG : Verdict imminent pour le feuilleton Mourinho ?

Thomas Bourseau

Le nom de José Mourinho est régulièrement lié au PSG. Ce fut le cas dans le cadre de la succession de Christophe Galtier et le feuilleton semble repartir en Italie. Engagé envers la Roma, Mourinho devrait être fixé dans les prochaines semaines selon la presse transalpine. Explications.

Ces derniers jours, le feuilleton José Mourinho a repris de plus belle sur le mercato. Le contrat du Special One prendra fin en juin prochain à la Roma et en cas de changement de club, le Portugais verrait d’un bon œil le fait de relever le challenge PSG selon Sky Sport.

«Est-ce que je vais rester à la Roma ? Je ne sais pas»

Cependant, Luis Enrique est contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2025 et semble apporter satisfaction aux dirigeants parisiens et notamment au président Nasser Al-Khelaïfi comme ce dernier le confiait en septembre dernier. Pour Rai Uno , José Mourinho a récemment fait passer le message suivant. « Est-ce que je vais rester à la Roma ? Je ne sais pas. La dernière fois que j’ai parlé avec les propriétaires c’était après le match contre la Lazio. 10 minutes au téléphone, c’est tout ».

Décision avant janvier pour José Mourinho ?