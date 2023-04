PSG : Une star attend le feu vert du Qatar pour signer

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos devrait parapher un tout nouveau bail pour rester au moins une saison de plus. Heureux à Paris, le défenseur espagnol jouirait de la confiance du vestiaire de Christophe Galtier et n'attendrait plus que le feu vert du Qatar pour rempiler.

Lors de sa signature au PSG à l'été 2021, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons. Dans la dernière année de son contrat, le numéro 4 parisien risque de prendre la porte cet été s'il ne rempile pas très vite.

Une prolongation pour Sergio Ramos ?

Conscient de la situation, le PSG a lancé les pourparlers pour prolonger Sergio Ramos. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Désormais, Sergio Ramos n'attendrait plus que l'aval du Qatar pour étendre son séjour à Paris.

Sergio Ramos attend l'aval du Qatar pour signer