PSG : Une légende de l’OM envoie Mbappé au Real Madrid

La soirée a été longue pour Kylian Mbappé. Après la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi soir, le joueur du PSG aurait eu une discussion avec Didier Drogba, mais aussi deux joueurs du Real Madrid à savoir Jude Bellingham et Vinicius Jr. A cette occasion, l'ancien de l'OM a envoyé un message à l'international français, dont le contrat avec son équipe expire en juin prochain.

Kylian Mbappé n'a pas remporté son premier Ballon d'Or. Mais malgré le résultat, le joueur du PSG a fait le déplacement jusqu'au Théâtre du Châtelet. Après la cérémonie, il a eu l'occasion de discuter avec le maître de la cérémonie, Didier Drogba. Et l'ancien de l'OM en a profité pour lui envoyer un message.

Drogba veut voir Mbappé au Real Madrid

« La rencontre a eu lieu après le gala, en coulisses. Drogba a parlé avec des joueurs du Real Madrid et un qui pourrait l'être. Ils sont restés ensemble un moment. Il s'agissait de Bellingham et Vinicius et l'autre joueur était Kylian Mbappé. Drogba s'est adressé aux trois en disant : "J'adorerais vous voir jouer ensemble au Real Madrid" » a lâché le journaliste Eduardo Inda.

Le plan du Real Madrid est clair