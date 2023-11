Mercato : Le PSG prêt à faire une folie pour sa prochaine star !

Thibault Morlain

Parti du Borussia Dortmund, Jude Bellingham s'est engagé avec le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Intéressé, le PSG a donc vu le Britannique lui filer entre les mains. Mais voilà que le club de la capitale n'aurait pas totalement oublié Bellingham. Ainsi, du côté de Paris, on serait prêt à faire une folie pour recruter le joueur de Carlo Ancelotti.

Auréolé du trophée Raymond Kopa ce lundi en marge de la cérémonie du Ballon d'Or, Jude Bellingham réalise un début de saison complètement fou avec le Real Madrid. Auteur notamment d'un doublé contre le FC Barcelone, le milieu de terrain anglais compte 13 réalisations en 13 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Le Real Madrid a donc visé dans le mille avec Bellingham. Mais attention au PSG ?

Le PSG va revenir à la charge pour Bellingham ?

Cet été, le PSG était également dans la course pour recruter Jude Bellingham. Nasser Al-Khelaïfi avait d'ailleurs parlé publiquement de l'ancien joueur de Dortmund en marge de la Coupe du monde, lâchant : « C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord ».



Alors que l'argent n'aurait pas été un problème pour l'Anglais, acheté pour un peu plus de 100M€, le Real Madrid a su trouver les bons arguments pour le convaincre. Mais voilà que le PSG pourrait revenir à la charge dès l'été prochain. Surtout si Kylian Mbappé venait à signer au Real Madrid....

50M€ par an au PSG ?