PSG : Un transfert XXL tombe à l’eau, une contre-attaque se prépare

Jean de Teyssière

Le PSG se montre très actif sur le marché des transferts cet été. Avec les probables arrivées de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar, le Paris-SG tente de boucler celle de Bernardo Silva. Luis Campos est aux manettes et aurait déjà proposé à Manchester City un échange Bernardo Silva - Marco Verratti, refusé par les Citizens. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire.

Avec les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi, la masse salariale du PSG s'allège considérablement, leur permettant de faire les grandes manœuvres cet été. C'est pour cela que Luis Campos, le conseiller du football du PSG a placé en haut de sa liste Bernardo Silva. Le Portugais, auteur d'une saison XXL et grand acteur du triplé réalisé par les hommes de Pep Guardiola entretient de bonnes relations avec le technicien parisien grâce à leur aventure commune à l'AS Monaco. Mais l'opération est délicate.

Marco Verratti proposé à City, qui refuse

Le PSG est prêt à tout pour recruter Bernardo Silva et il suffit de voir les dernières rumeurs autour de ce transfert pour s'en rendre compte. Considéré chaque année comme intransférable et ayant en plus prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Marco Verratti n'est plus en odeur de sainteté à Paris, son comportement loin d'être irréprochable irritant. Selon L'Équipe , le PSG a proposé à Manchester City d'inclure « Petit Hibou » dans le deal pour récupérer Bernardo Silva. Une première tentative qui n'a pas convaincu les dirigeants des Skyblues mais qui continuent de discuter avec leurs homologues parisiens.

Le PSG n'a pas dit son dernier mot