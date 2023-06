Mercato : La prochaine star du PSG est confirmée

La rédaction

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos ne veut pas perdre de temps. Le dirigeant a déjà bouclé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, et s'apprête à lancer son offensive pour recruter Bernardo Silva, tout juste sacré en Ligue des champions. Le milieu de terrain portugais aurait acté son départ de Premier League et se dirige vers une arrivée à Paris.

Ces dernières heures, l'actualité du PSG a été monopolisée par Kylian Mbappé et son avenir incertain dans la capitale. Pourtant, le mercato estival est très agité à Paris en ce début de mois de juin. Trois dossiers auraient été bouclés : celui de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte.

Le PSG tente le coup pour Bernardo Silva

Comme l'a annoncé le 10Sport.com en exclusivité, le prochain transfert du PSG pourrait être Bernardo Silva. En quête de renforts au milieu de terrain, Luis Campos a fait du joueur portugais son objectif numéro un. Et dans ce dossier, les voyants sont au vert.

Le joueur veut quitter Manchester City