Transferts : L'étonnante révélation du vestiaire du Real Madrid sur Benzema

C'est une très belle qui s'est tournée du côté du Real Madrid. Arrivé en 2009, Karim Benzema a décidé de s'en aller et quitter la Casa Blanca. Alors que le Ballon d'Or 2022 a cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, il va donc laisser un énorme vide dans le vestiaire du Real Madrid. D'ailleurs, ses coéquipiers ont visiblement été autant étonnés que le grand public puisque Benzema n'avait vraiment prévenu personne.

Suite à sa victoire au Ballon d'Or, il était expliqué que Karim Benzema allait prolonger d'une saison supplémentaire au Real Madrid, comme le stipulait une cause dans son contrat. Le temps passait et tout le monde répétait qu'il ne fallait pas s'en faire, que tout était bouclé. Une officialisation est finalement tombée, mais plutôt pour annoncer le départ de Benzema. En effet, arrivant au terme de son contrat, KB9 n'a finalement pas prolongé avec le Real Madrid, préférant aller relever un autre défi. Benzema a alors pris la direction de l'Arabie Saoudite, s'engageant avec le club d'Al-Ittihad avec à la clé un salaire XXL de 200M€ par an.

« On ne savait rien »

C'est donc fini entre Karim Benzema et le Real Madrid. De quoi surprendre le vestiaire merengue et les désormais ex-coéquipiers de KB9. Ayant récupéré le brassard de capitaine, Nacho Fernandez a dévoilé les coulisses de ce départ de Benzema, révélant alors le silence du Français à ce sujet : « Il n'a rien dit à l'équipe. On ne savait rien, comme vous. On a appris cela après que ce soit officiel ».

« Il ne nous a pas dit qu'il partant »