PSG : Surprise, Mbappé prend une décision radicale à cause d'Haaland

Arnaud De Kanel

Pour sa première saison avec Manchester City, Erling Haaland a déjà remporté la Ligue des champions. Le Norvégien se place comme l'un des principaux favoris au Ballon d'Or et fait logiquement de l'ombre à Kylian Mbappé. C'est notamment à cause de cela que l'attaquant aurait pris la décision de quitter le PSG.

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux nouveaux portes drapeaux du football mondial. Les deux attaquants assurent la relève et sont partis pour se disputer tous les trophées, aussi bien collectifs qu'individuels, lors de la décennie. Cette saison, le Norvégien a pris une longueur d'avance sur le Français et c'est en partie pour cela qu'il aurait décidé de partir du PSG.

Mbappé ne prolongera pas

La saison passée, le PSG s'était plié en quatre pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. L'attaquant avait accepté de signer un nouveau bail de deux ans avec une année en option. Mais comme il l'a confirmé à l'AFP, il ne compte pas prolonger jusqu'en 2025. Il voit qu'un certain Erling Haaland est en train de lui voler la vedette.

Haaland en avance sur Mbappé