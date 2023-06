Le boss du PSG reçoit un énorme coup de pression

Alexis Brunet

Le PSG est, depuis ce lundi, plongé dans une crise provoquée par Kylian Mbappé. Un épisode délicat que devra gérer au mieux Luis Campos, proche de la star tricolore. Le Portugais devra aussi continuer d'avancer sur le mercato à Paris, mais aussi en Espagne. Sous contrat avec le Celta Vigo, le conseiller football parisien s'est, d'ailleurs, pris un coup de pression de la part de la formation espagnole.

Le PSG se serait bien passé d'un nouvel épisode dans l'affaire Kylian Mbappé. Le champion du monde français a affirmé sa volonté de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec Paris. Il est donc lié jusqu'en 2024. S'il n'est pas vendu cet été, il partira libre l'été prochain. Luis Campos va donc devoir gérer ce dossier très épineux de la meilleure des manières.

Luis Campos est sévèrement tancé par le Celta Vigo

Problème pour Paris, Luis Campos n'aura, peut-être, pas la tête entièrement au PSG cet été. Selon les informations de Marca , le Celta Vigo, où le Portugais travaille comme conseiller externe, est déçu du dirigeant parisien. Le club espagnol estime que l'ancien salarié de l'AS Monaco ne s'est pas impliqué assez cette année, et réclame plus d'effort la saison prochaine.

C'est confirmé, Mbappé veut quitter le PSG pour un autre club ! https://t.co/qtXtjqB2tG pic.twitter.com/7B7aeWXTxA — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Le mercato du PSG avance bien

Sous pression, Luis Campos ne délaisse pas son travail au PSG. Le Portugais aurait déjà bouclé les arrivées de Manuel Ugarte, Milan Skriniar et Marco Asensio. Il serait très proche aussi de faire signer le jeune milieu de Benfica Cher Ndour, mais aussi l'ailier coréen de Majorque, Kang-in Lee. Mais le gros coup que souhaite réaliser le conseiller football du PSG reste Bernardo Silva. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris va transmettre une offre prochainement à Manchester City. Le joueur lui se verrait bien débarquer dans la capitale.