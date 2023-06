PSG : Le Qatar entre en «guerre» avec une superstar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par la tournure du feuilleton Kylian Mbappé qui refuse de prolonger son contrat avec le PSG, le Qatar semble désormais en rupture totale avec l’attaquant français. Et Daniel Riolo annonce même une « déclaration de guerre » de la part de Mbappé envers ses dirigeants.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe lundi soir : Kylian Mbappé avait jusqu’au 31 juillet pour lever son option de prolongation de contrat jusqu’en 2025, et l’attaquant français a signifié à la direction du PSG, par courrier, qu’il ne l’activerait pas. En clair, il envisage donc de partir libre dans un an, d’autant qu’il a nié mardi après-midi via son compte Twitter toute envie de transfert cet été vers le Real Madrid. Mais de son côté, le PSG ne compte pas se contenter de cette version des faits.

Mercato : Mbappé le fait rêver, l’annonce qui fait trembler le PSG https://t.co/N91OgEB1x1 pic.twitter.com/rwhYZa4OAZ — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Le Qatar remonté contre Mbappé

Comme l’a expliqué Foot Mercato , les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, seraient particulièrement remontées contre Kylian Mbappé vu ces évènements. D’ailleurs, toujours selon FM , ils se seraient déjà fortement méfiés de son attitude ces derniers mois et avaient même envisagé de le transférer dès le mois de janvier dernier pour récupérer une grosse somme. Un scénario qui symbolise bien la rupture entre Mbappé et le PSG, et que certains observateurs confirment.

« C’est une déclaration de guerre »