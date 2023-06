Mbappé avait un plan machiavélique, le PSG a tout relancé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son bail d'une saison. Le numéro 7 parisien aurait pris cette décision en attendant de voir si sa direction allait tenir ses promesses, avant de prendre une décision finale quant à son avenir à Paris en automne ou en hiver. Toutefois, la réaction du PSG l'obligerait à changer ses plans.

A la fin de l'exercice 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons avec le PSG. Alors qu'il dispose d'une option pour étendre son bail d'un an, le numéro 7 parisien aurait décidé de ne pas la lever. Comme indiqué par L'Equipe ce lundi soir, Kylian Mbappé aurait annoncé son choix au PSG via une lettre.

Mbappé avait tout prévu pour son avenir...

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à l'été 2024, le PSG aurait ouvert la porte à son départ lors de ce mercato estival. Selon Sports Zone , le club de la capitale attendrait de voir si le Real Madrid passera à l'action au cours des prochaines semaines. De son côté, Kylian Mbappé serait contraint de changer son fusil d'épaule.

... mais le PSG a tout gâché