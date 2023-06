Incroyable, une légende du PSG est mise à la porte

Jean de Teyssière

Le mercato est en train de prendre une tournure inédite. Entre les rumeurs d'arrivées et les départs déjà actés de Lionel Messi et Sergio Ramos, deux stars parisiennes pourraient aussi quitter le club cet été. Kylian Mbappé bien sûr, mais encore plus surprenant : Marco Verratti. Le PSG ne juge plus son milieu de terrain intransférable puisqu'il a été proposé à Manchester City en échange de Bernardo Silva.

Le PSG entame une véritable révolution en ce début de mercato. Avec les probables arrivées de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar, le PSG veut boucler une quatrième recrue et Luis Campos a jeté son dévolu sur le milieu offensif de Manchester City : Bernardo Silva. Mais la tâche est ardue pour le recruter et le club de la capitale est prêt à tout, quitte à mettre l'une de ses légendes dans la transaction.

Le PSG propose Verratti à City

Manchester City, sous pavillon émirien (EAU) va être très dur en affaires avec le PSG, sous pavillon qatari. La faute à des tensions géopolitiques entre les deux pays, nées depuis la crise du Golfe. Le PSG et Luis Campos en ont conscience et pour tenter de faire venir l'une des pièces maîtresses du triplé de Manchester City cette saison, ils sont prêts à tout. Selon L'Équipe , le PSG est même prêt à inclure Marco Verratti dans la transaction. Le PSG sait que Manchester City cherche à se renforcer au milieu de terrain et profite de la cote élevée et de l'âge encore correct de l'Italien (30 ans) pour faire flancher les Citizens.

Une véritable révolution