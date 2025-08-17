PSG : Un transfert historique se prépare ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Solide élément de l'effectif de Luis Enrique, Gonçalo Ramos a parfois été cité parmi les joueurs susceptibles de quitter la capitale cet été. Le Portugais intéresse beaucoup de clubs sur le mercato et parmi les équipes sur le coup, Newcastle a manifesté son intérêt directement auprès du PSG ces dernières semaines. Les Magpies seraient prêts à valider ce gros transfert qui demanderait de verser un salaire historique pour un joueur de ce club.

Sous contrat jusqu'en 2028 au PSG, Gonçalo Ramos accepte son rôle de remplaçant d'Ousmane Dembélé quand celui-ci est absent. La situation aurait pu le déranger et son avenir aurait pu s'écrire dans un autre club cet été. Newcastle a tenté une approche pour faire de lui un transfert historique.

Ramos avec le plus gros salaire de l'histoire de Newcastle ? Malgré la volonté clairement exprimée de Gonçalo Ramos de rester au PSG, Newcastle pense toujours qu'il y a un moyen de faire changer les choses, d'après TBR Football. Si les dirigeants parvenaient à le convaincre de venir, il faudrait se montrer très convaincant en lui offrant un salaire d'environ 230 000 euros. Le Portugais serait alors le joueur le mieux payé de l'histoire du club, une opération faisable d'après le média anglais.