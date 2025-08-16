«On s’en br*nle» : L’OM boucle un transfert qui fait parler, Pierre Ménès craque sur les réseaux sociaux

La signature de Valentin Rongier au Stade Rennais passe mal chez les Nantais. Alors que le milieu de 30 ans a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe vendredi soir, face à l’Olympique de Marseille (1-0), Pierre Ménès a poussé un coup de gueule contre les critiques visant le joueur formé chez les Canaris.
Valentin Rongier a réussi sa première avec le Stade Rennais. Accueilli froidement par le Roazhon Celtic Kop avec une banderole, n’ayant pas oublié son passé nantais, le milieu de terrain a livré une prestation solide face à l’OM (1-0), son ancienne équipe. De quoi parfaitement lancer cette nouvelle aventure bretonne, alors que le milieu de 30 ans avait affiché ses ambitions lors de sa présentation.
Les ambitions de Rongier avec Rennes
« C'est un challenge que de ramener le club en Coupe d'Europe, le plus rapidement possible. C'est l'objectif, cette année. Pour moi, c'est une équipe qui doit terminer dans le top 5, chaque année. C'était mûrement réfléchi et je suis très content d'être ici », confiait le joueur formé au FC Nantes, le club rival. De quoi agacer les supporters de son ancienne équipe.
« On s’en br*nle de vos états d’âme de frustrés »
« Mène ta carrière comme tu veux, mais si tu peux juste faire un peu preuve de respect pour le club qui t’a porté », a notamment pesté un supporter du FC Nantes, rejoint par le journaliste Damien Mercereau sur X : « C'est dommage qu'il ne fasse pas davantage profil bas. Il est dans l'exagération et ça se retournera contre lui tôt ou tard. D'une part, les supporters rennais ne sont pas dupes. D'autre part, il alimente l'agacement des Nantais. Ce n'est pas ça le football Valentin ». De quoi passablement agacer Pierre Ménès. « N’importe quoi, a répondu l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Commencez à juger les joueurs sur leurs prestations et leur engagement sur le terrain. Et là il est irréprochable. On s’en branle de vos états d’âme de frustrés ». Le cas Rongier n’a pas fini de parler.