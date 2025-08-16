«On s’en br*nle» : L’OM boucle un transfert qui fait parler, Pierre Ménès craque sur les réseaux sociaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La signature de Valentin Rongier au Stade Rennais passe mal chez les Nantais. Alors que le milieu de 30 ans a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe vendredi soir, face à l’Olympique de Marseille (1-0), Pierre Ménès a poussé un coup de gueule contre les critiques visant le joueur formé chez les Canaris.

Valentin Rongier a réussi sa première avec le Stade Rennais. Accueilli froidement par le Roazhon Celtic Kop avec une banderole, n’ayant pas oublié son passé nantais, le milieu de terrain a livré une prestation solide face à l’OM (1-0), son ancienne équipe. De quoi parfaitement lancer cette nouvelle aventure bretonne, alors que le milieu de 30 ans avait affiché ses ambitions lors de sa présentation.

Les ambitions de Rongier avec Rennes « C'est un challenge que de ramener le club en Coupe d'Europe, le plus rapidement possible. C'est l'objectif, cette année. Pour moi, c'est une équipe qui doit terminer dans le top 5, chaque année. C'était mûrement réfléchi et je suis très content d'être ici », confiait le joueur formé au FC Nantes, le club rival. De quoi agacer les supporters de son ancienne équipe.