PSG : Un transfert à l’OM provoqué par Verratti ?

Dans cette fin de mercato, le PSG pourrait encore perdre certains joueurs. On parle notamment d'un départ de Marco Verratti. L'Italien est pisté par Al-Hilal, mais cela fait plusieurs semaines que Paris n'arrive pas à se mettre d'accord avec la formation saoudienne. Le club de la capitale veut une grosse somme pour son milieu, ce que n'est pas prêt à mettre Al-Hilal. Par conséquent, Azzedine Ounahi pourrait être une alternative moins coûteuse.

Il reste approximativement quatre jours de mercato. Bien qu'il soit plus prudent de boucler certains dossiers en amont, des clubs attendent le dernier moment pour compléter leur effectif. C'est le cas du PSG, qui veut encore faire venir Randal Kolo Muani. Paris est en discussion depuis plusieurs semaines avec Francfort, et un accord aux alentours de 80M€ pourrait être trouvé dans les prochains jours. Le club de la capitale aimerait aussi attirer Bradley Barcola, si cela est possible.

Marco Verratti sur le départ ?

En plus de vouloir encore recruter, le PSG pourrait aussi vendre certains joueurs. On parle notamment d'une possible vente de Marco Verratti. L'Italien n'a toujours pas été appelé dans le groupe en Ligue 1 par Luis Enrique, et sa situation n'est pas claire. Il voudrait quitter Paris, mais le club de la capitale n'arrive pas à se mettre d'accord avec la principale formation intéressée, à savoir Al-Hilal. On a aussi évoqué des intérêts de Manchester United du Bayern Munich, et d'Al-Arabi pour l'ancien de Pescara.

Azzedine Ounahi à la place de Verratti ?