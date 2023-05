PSG : Un retour XXL préparé par le Qatar ?

Thomas Bourseau

Christophe Galtier sur le départ ? La presse s’accorde à dire cela alors que le10sport.com vous a affirmé le contraire en avril dernier. En outre, le PSG se déchirerait en interne et prioriserait différents profils pour le poste d’entraîneur. Le président Nasser Al-Khelaïfi miserait sur un retour de Thiago Motta pour sa part.

Ces dernières semaines, l’avenir de Christophe Galtier au PSG est particulièrement remis en question. Son contrat n’expirera certes qu’à l’été 2024, RMC Sport affirme que son sort serait déjà scellé et que trois profils seraient étudiés en interne pour le remplacer à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain. Et ce, bien que le10sport.com vous ait confié le 20 avril dernier qu’à moins d’un énorme coup de tonnerre, Christophe Galtier sera sur le banc de touche du PSG.

Le Qatar pense à Alonso, Campos à Mourinho…

Outre José Mourinho qui serait le favori du conseiller football Luis Campos et Xabi Alonso qui aurait la préférence des propriétaires qataris du club de la capitale, le PSG garderait un oeil sur un autre dossier. RMC Sport affirme que Nasser Al-Khelaïfi penserait à un cadre du projet QSI.

Le PSG boucle un transfert à 60M€, il vend la mèche https://t.co/C70SctOTic pic.twitter.com/t1vfOstbvC — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

…et Al-Khelaïfi à Motta !