PSG : Un projet à 200M€ de Mbappé dévoilé ?

En raison de son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ. Pourtant, le plan du Français est de rester au PSG qui lui versera une prime de fidélité de 70M€ après le mercato, avant de rejoindre le Real Madrid dans un an qui lui réserverait une petite surprise financière pour des revenus totaux de 200M€.

« Je suis très content de mon choix de l'an passé. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content » . Voici le message que Kylian Mbappé faisait passer à la fin du mois de mai à l’occasion des Trophées UNFP. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, à commencer par l’envoi du courrier au PSG dans lequel Mbappé et son entourage affirmait ne pas avoir l’intention d’actionner la clause afin d’activer l’ultime année de son contrat. De ce fait, Kylian Mbappé pourrait devenir agent libre à la fin de la saison 2023/2024.

Poussé vers la sortie, Kylian Mbappé a tranché

Le PSG refuserait de laisser partir le meilleur buteur de son histoire en tant qu’agent libre. C’est pourquoi le club parisien aurait lancé un ultimatum à Kylian Mbappé : se résigner à prolonger son contrat ou bien prendre la porte avant la fin du mercato. Néanmoins, Mbappé n’a pas caché sa volonté de rester au PSG la saison prochaine, que ce soit lors des Trophées UNFP, via son compte Twitter , en conférence de presse ou bien au micro de TF1 : le discours demeure identique.

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce buteur https://t.co/pEyUd9If0t pic.twitter.com/54kv1kL7t9 — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Mbappé voudrait rester pour sa prime de fidélité au PSG

Et pour cause, Kylian Mbappé toucherait un beau pactole si son projet était mené à bien. D’après des sources proches du champion du monde tricolore qui se sont confiées à The Athletic , le fait que le PSG lui versera une prime de 70M€ de fidélité serait en grande partie la raison de son souhait de rester à Paris.

Un pactole à 200M€ au total pour Mbappé ?