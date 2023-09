PSG : Un mensonge dénoncé sur le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Annoncé très proche du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Mais voilà que cela pourrait n’être que partie remise pour les Merengue, qui pourraient accueillir le Français en 2024, date à laquelle son contrat à Paris pourrait expirer. D’ailleurs, en Espagne, on croit de plus en plus à la prochaine arrivée de Mbappé. Pour autant, au sein du Real Madrid, cela ne serait pas forcément similaire. Explications.

Ecarté par le PSG cet été, qui avait même ouvert la porte à un transfert, Kylian Mbappé n’a finalement pas bougé. Rapidement réintégré au groupe de Luis Enrique, le Français continue avec le club de la capitale, avec qui il est dans sa dernière année de contrat. Et alors que Mbappé ne semble pas vouloir prolonger, le risque est donc qu’il parte libre l’été prochain. Pour enfin rejoindre le Real Madrid ? Alors que la Casa Blanca a enchainé les échecs avec Kylian Mbappé, cette fois pourrait enfin être la bonne…

Un transfert acté à… 80% ?

De l’autre côté des Pyrénées, on est de plus en plus certain de la prochaine arrivée de Kylian Mbappé. C’est notamment le cas de Javier Tebas, président de la Liga. En effet, rapporté par Mundo Deportivo , il a fait une énorme annonce concernant l’avenir de Mbappé, assurant alors : « Convaincu, convaincu, non. Mais c'est une destination pour lui, c'est sûr. Qu'il soit là l'année prochaine, c'est plus de 70-80% ».

« Florentino (Pérez) n’en sait encore rien »