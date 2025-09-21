PSG : Un joueur décide de partir, un proche balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en 2014, Timothy Weah a quitté définitivement le PSG en 2019 après cinq ans et six petits matchs disputés en professionnel. Lancé par Unai Emery, le joueur de l’OM n’avait pas plus été convoqué par Thomas Tuchel au début de la saison 2018-2019, mais ne garde aucun regret sur son passé à Paris, comme l’a confié un proche de sa famille.

Revenu cet été en France, à l’OM, Timothy Weah retrouve ce dimanche soir son club formateur, le PSG. Un club avec lequel l’international américain (45 sélections) a disputé six matchs toutes compétitions confondues en professionnel, avant de le quitter définitivement en 2019.

« Timo n'a jamais eu de regrets sur son passage à Paris » Après un prêt de six mois au Celtic Glasgow, Timothy Weah a été transféré au LOSC contre environ 10M€. Apparu à trois reprises au début de la saison 2018-2019 avec le PSG, le joueur de l’OM avait ensuite été mis de côté par Thomas Tuchel et plus convoqué par ce dernier.