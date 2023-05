PSG : Un joueur débarque à Paris, c'est la douche froide

Jean de Teyssière

Avec le mercato estival qui ouvrira ses portes le 10 juin prochain, chaque faits et gestes des footballeurs sont épiés. Franck Kessié ne déroge pas à la règle. Le milieu de terrain du FC Barcelone a été aperçu en train de prendre l'avion vendredi, seul avec une valise. Direction Paris et la rumeur s'est mise à enfler. Finalement, la raison a été dévoilée et elle ne porte pas sur un possible transfert.

Le Paris Saint-Germain a eu de grandes difficultés dans le jeu cette saison, sur tous les plans. Le milieu de terrain du PSG a souvent été la cible de critiques et la venue de Franck Kessié à Paris hier pouvait laisser croire à un transfert...

Kessié prend l'avion pour Paris

Le départ de Franck Kessié est en plus possible. Car le FC Barcelone, dans son ambition de faire revenir Lionel Messi a déclaré que tous les joueurs du club seraient transférables. Avec la volonté du PSG de se renforcer dans tous les secteurs, la venue de Kessié à Paris ce vendredi pouvait être interprétée dans plusieurs sens. L'international ivoirien a profité du jour de pause octroyé par Xavi pour faire cet aller-retour express, le retour à l'entraînement étant prévu à 11h ce samedi. Ce voyage l'a d'ailleurs empêché s'assister au dîner d'adieux à Sergio Busquets, selon SPORT .

Un voyage pour régler une affaire personnelle urgente