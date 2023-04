PSG : Un incroyable retour est envisagé, il fixe ses conditions

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier cet été, le PSG envisagerait de rapatrier Thiago Motta. D'ailleurs, le club de la capitale serait actuellement le plus pressant pour arracher le technicien italien à Bologne. De son côté, Thiago Motta voudrait rester en Italie, mais réclamerait des garanties à sa direction.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors que ses résultats sont décevants depuis la reprise post-Coupe du Monde, le technicien parisien risquerait d'être évincé à l'issue de la saison.

Catastrophe pour la prochaine recrue du PSG, il va en profiter https://t.co/JxgSxwuqgE pic.twitter.com/v5dAwzRLfT — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Le PSG est le plus pressant pour Thiago Motta

Pour remplacer potentiellement Christophe Galtier, la direction du PSG aurait identifié plusieurs profils, dont celui de Thiago Motta, ancien de la maison parisienne. Toutefois, le technicien italien pourrait snober le club rouge et bleu.

Thiago Motta lance un ultimatum à Bologne