PSG : Un attaquant déjà sur le départ ?

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Munai n’a que très peu joué lors de la première partie de saison et a dû quitter le Paris Saint-Germain au cours du mercato hivernal. La solution a été trouvée avec un prêt de six mois à la Juventus, où l’attaquant français a connu des débuts tonitruants avant de rentrer dans le rang.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du club, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment rencontré un grand succès au PSG. Son départ semblait quasiment inévitable et il a ainsi réussit à se relancer du côté de la Serie A, avec un prêt à la Juventus. Et ça a très bien commencé, puisque la presse italienne l’a nommé meilleure recrue du mercato hivernal.

Une saison pleine de rebondissement

A ce moment-là, tout le monde pensait que la Juventus allait tout faire pour le garder, avec un possible nouveau prêt d’un an et une option d’achat autour des 40M€. Mais la situation semble avoir changé au fil des mois. Thiago Motta, qui avait installé l’international français comme un titulaire indiscutable, est parti. A sa place c’est Igor Tudor qui est arrivé et Kolo Muani n’a plus semblé vraiment indispensable.

La der de Kolo Muani à Turin ?

Désormais, c’est plutôt un retour au PSG qui semble se dessiner. C'est en tout cas ce que nous apprend ce jeudi La Gazzetta dello Sport, qui explique que ce dimanche Randal Kolo Muani pourrait bien disputer son dernier match à l’Allianz Stadium de Turin, avec la rencontre face à l’Udinese. Car la Juventus aurait d’autres projets pour son attaque, avec notamment la rumeur Victor Osimhen ou encore un retour en grâce de Dusan Vlahovic.