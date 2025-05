L'OM tente un transfert surprise à 100 000€

Alexis Brunet

Parfois, il faut se montrer inventif sur le mercato. C’est notamment le cas à l’OM, où Pablo Longoria n’hésite pas à aller fouiller dans des championnats mineurs pour trouver des jeunes joueurs prometteurs. Le président marseillais aurait d’ailleurs trouvé son bonheur en Grèce dernièrement et il essaierait de faire venir Petros Kolokotronis, qui pourrait débarquer dans le sud de la France contre un chèque de 100 000€.

Depuis quelques années, de plus en plus de grands clubs européens se dotent d’un système de scouting très performant. L’objectif est de ne pas laisser filer le prochain grand joueur qui pourrait rapporter gros. Ainsi, de nombreuses formations observent de partout, et notamment les championnats qualifiés de mineurs.

L’OM prospecte en Grèce

Particulièrement actif sur le mercato, l’OM essaie donc de trouver des jeunes joueurs très prometteurs, qu’il pourrait revendre beaucoup plus cher dans le futur. Les dirigeants marseillais observent donc à l’étranger et ils auraient d’ailleurs flashé sur une pépite venue tout droit de Grèce.

L’OM piste Petros Kolokotronis

D’après les informations du quotidien grec Gazzetta, l’OM serait intéressé par Petros Kolokotronis. Ce dernier évolue actuellement en deuxième division au sein du club d’Egaleo et il pourrait être disponible cet été contre un chèque de 100 000€. Toutefois, l’Olympiakos, le PAOK et l’Aris Salonique auraient également un œil sur lui, mais le milieu de 17 ans serait plutôt tenté par une aventure à l’étranger. À noter que le club phocéen le prendrait d’abord pour intégrer son équipe réserve. Affaire à suivre…