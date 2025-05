OM - Départ de Greenwood : Le verdict annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'avenir de Mason Greenwood à l'OM suscite de nombreuses interrogations étant donné le rendement irrégulier de l'attaquant anglais, ce dossier a été évoqué mercredi soir en direct sur RMC Sport dans l'After Foot. Et la tendance semble à ce que Greenwood continue l'aventure à l'OM la saison prochaine...

Mason Greenwood (23 ans) à l'OM, l'histoire va-t-elle continuer la saison prochaine ? L'ancien attaquant de Manchester United a été l'élément offensif le plus en vue de la saison du côté marseillais avec 20 buts et 5 buts décisives en 35 matchs, toutes compétitions confondues, sous les couleurs de l'OM. Mais son attitude a parfois agacé en interne. Malgré tout, la tendance semble à ce que Greenwood continue l'aventure au Vélodrome l'an prochain, avec un contrat qui court jusqu'en 2029.

L'OM prêt à écouter une offre XXL ?

Mercredi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, le journaliste Florent Germain a fait le point sur l'avenir de Mason Greenwood : « Au sein du club, ça a été un dossier qui a tendu le vestiaire parce qu’un joueur pétri de talent ne faisait pas les efforts. Mais il n’est pas parti de l’OM et je pense que Mason Greenwood n’oublie pas qu’il a eu le soutien inconditionnel de De Zerbi. Parce que certains cadres grinçaient des dents, les dirigeants étaient aussi agacés. MU a glissé dans son contrat 50 % dans la revente. Imaginons un club fortuné arrive avec une offre de 60M€, peut-être que l’OM y réfléchira pour prendre un joueur capable d’équilibrer le groupe », explique-t-il.

Greenwood parti pour rester ?

De son côté, Daniel Riolo se montre plus catégorique sur le cas Greenwood et semble persuadé qu'il restera à l'OM l'an prochain : « On a vu récemment dans pas mal de clubs des joueurs talentueux faire des progressions que l’on attendait plus, notamment au PSG. A l’OM, on a aussi un coach capable de concerner tout le monde. Je trouverais dingue qu’un mec qui a autant de ballons au pied ne fasse pas quelque chose. J’ai envie de croire que si ça repart, on ait une plus grande implication. L’OM avec Greenwood et Gouiri ont leur élément d’attaque pour la saison prochaine. Je ne sais pas si devant ils auront les moyens de mettre 30M€. Si Luis Henrique s’en va, il faudra choper un mec de côté, un mec qui va vite. Si on considère que Rowe peut progresser… Mais je n’arrive pas à comprendre si on peut compter sur lui », a lâché Riolo dans l'After.