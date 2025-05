PSG : Luis Enrique a choisi son prochain attaquant, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que focalisé sur cette fin de saison qui peut s'annoncer historique, le PSG se concentre en parallèle sur le prochain exercice et donc le mercato estival qui va prochainement ouvrir ses portes. Le club parisien pourrait ainsi se renforcer dans le secteur offensif, et à la surprise général, Luis Enrique aurait décidé de miser sur Serhou Guirassy qui réalise une saison impressionnante avec le Borussia Dortmund.

Avant de disputer les finales de la Coupe de France et de la Ligue des champions, le PSG prépare déjà la saison prochaine. Ainsi, la direction parisienne travaille sur le mercato avec la ferme volonté d'améliorer un effectif qui a déjà prouvé sa valeur. Et alors que le secteur défensif semble être le principal chantier du club, c'est un numéro 9 qui serait pisté en Allemagne.

Serhou Guirassy le prochain 9 du PSG ?

En effet, selon les informations de BILD, le PSG serait intéressé par le transfert de Serhou Guirassy ! L'ancien Rennais réalise une saison impressionnante avec le Borussia Dortmund puisqu'il a inscrit 20 buts en Bundelsiga, mais surtout il est le meilleur buteur de la Ligue des champions avec 13 réalisations en 14 apparitions. Recruté pour 18M€ l'été dernier en provenance de Stuttgart, l'international guinéen a donc poursuivi sur sa lancée.

Une piste étonnante

Cela n'en reste pas moins une piste étonnante. Et pour cause, Luis Enrique a démontré cette saison qu'il préférait évoluer sans véritable avant-centre. Randal Kolo Muani a été poussé au départ tandis que Gonçalo Ramos n'a plus qu'un rôle de joker au PSG. Et son équipe n'a jamais semblé aussi forte depuis qu'Ousmane Dembélé occupe l'axe de l'attaque parisienne. Autrement dit, la signature de Serhou Guirassy serait une sacrée surprise, bien que Luis Enrique n'ait jamais officiellement fermé la porte un buteur. « Le 9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? Haaland. Voilà, voilà pourquoi Guardiola joue avec un vrai 9 et pas moi », répondait par exemple l'entraîneur du PSG en janvier dernier lorsqu'il était interrogé sur le fait que même Pep Guardiola jouait désormais avec un vrai 9.