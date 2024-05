PSG : Trois transferts XXL pour remplacer Mbappé ?

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé ne fait plus aucun doute et le Paris Saint-Germain cherche la solution pour tourner la page et entamer un nouveau cycle. Cela va obligatoirement passer par un très grand mercato estival et à en croire les dernières indiscrétions, l’été sera très chaud pour les Parisiens.

Une nouvelle ère va débuter. Après sept saisons, Kylian Mbappé quittera le PSG pour vraisemblablement rejoindre l’Espagne et le Real Madrid, où une présentation de star l’attendrait déjà. Mais la grande question est surtout de savoir comment feront les Parisiens pour remplacer l’un des meilleurs joueurs de la planète football.

Trois joueurs à 20 buts pour remplacer Mbappé

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , ce n’est pas un, ni deux... mais bien trois joueurs qui devraient remplacer Mbappé au PSG ! Au sein du club on expliquerait que la volonté et de couper avec une époque où l’équipe dépendait d’un seul grand buteur et l’objectif serait donc de miser sur trois éléments offensifs à 20 buts par saison.

Une stratégie à 350M€

Ces trois éléments pourraient vraisemblablement être Victor Osimhen, dont nous vous avions déjà parlé sur le10sport.com l’été dernier, son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia ainsi que Viktor Gyökeres, la grande révélation de la saison au Portugal avec le Sporting CP. Le PSG devra toutefois casser sa tirelire, puisqu’au total ces trois recrues pourraient couter pas moins de 350M€ !