PSG : Transfert imminent, un club confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus une surprise, après Lucas Chevalier, le PSG va officialiser une nouvelle recrue, à savoir Illya Zabarnyi qui va débarquer pour environ 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. Mais alors que l'officialisation se fait attendre, Andoni Iraola, le coach des Cherries, vend la mèche et confirme le départ de l'international ukrainien vers le PSG.

Après de longues semaines d'inactivité, le PSG passe enfin aux choses sérieuses sur le mercato. Ainsi, le club de la capitale a officialisé le transfert de Lucas Chevalier qui a débarqué pour environ 55M€ bonus compris. Mais ce n'est évidemment pas terminé puisque les Parisiens devraient officialiser dans les prochaines heures le transfert d'Illya Zabarnyi. Le défenseur ukrainien, qui sera recruté pour environ 66M€, bonus compris, a même déjà passé sa visite médicale.

Bournmouth confirme pour Zabarnyi ! Il ne manque donc plus que l'officialisation de ce transfert qui semble désormais imminente. A tel point qu'Andoni Iraola, l'entraîneur de Bournemouth, a lui-même confirmé le départ d'Illya Zabarnyi. « Vous me connaissez, je déteste ce mois-ci. Il se passe beaucoup de choses. Zaba n’a pas joué lors de nos deux derniers matchs, mais ce n’est pas officiel, donc nous devons attendre. Je pense que ça va se faire, mais nous devons attendre que tout soit signé et officiel », affirme-t-il au micro de la BBC.