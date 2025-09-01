PSG - Transfert d’une star : Le problème d’argent qui bloque tout !

Pierrick Levallet

Le marché des transferts ferme ses portes dans quelques heures, ce qui laisse peu de temps au PSG pour boucler le dossier Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est annoncé avec insistance du côté de Manchester City ces dernières semaines. Mais le salaire imposant du gardien de but de 26 ans freinerait les Sky Blues sur cette affaire.

Ce lundi, le mercato ferme ses portes. Le dossier Gianluigi Donnarumma commence donc à être urgent pour le PSG. Le club de la capitale souhaite le voir partir avant la fin de l’été, afin d’éviter un départ libre en juin 2026, lorsque son contrat arrivera à son terme. Et tout porte à croire que le portier italien a déjà trouvé sa prochaine destination.

Manchester City pousse pour Donnarumma En effet, Gianluigi Donnarumma est annoncé avec insistance du côté de Manchester City depuis plusieurs semaines. Le champion d’Europe aurait même déjà trouvé un accord avec les Cityzens pour son transfert selon certaines rumeurs. Cependant, un détail bloquerait les Sky Blues dans ce dossier.