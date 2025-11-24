PSG : Transfert d’une star, la grande annonce sur sa signature !

L’été prochain, plusieurs joueurs importants arrivent en fin de contrat. C’est notamment le cas de Dayot Upamecano, qui aurait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG. Le défenseur international Français a d’ailleurs lâché une grande annonce concernant son avenir au Bayern Munich, affirmant qu’une décision pourrait bientôt être prise.
Il se pourrait que le PSG tienne déjà le successeur de Marquinhos. Si cet été, le club parisien a déboursé 63M€ pour le recrutement d’Illya Zabarnyi, les dirigeants pourraient frapper fort l’été prochain. En effet, le PSG surveillerait de près l’évolution de la situation de Dayot Upamecano.
Le PSG suit Dayot Upamecano
En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’international Français n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Upamecano est suivi par le PSG, mais également par le Real Madrid, grand adepte des signatures de grands joueurs en fin de contrat. Après la grosse victoire du Bayern contre Fribourg ce samedi (6-2), le joueur de 27 ans s’est livré sur sa possible prolongation en Bavière.
« Nous discutons beaucoup avec Max Eberl et Christoph Freund »
« Je suis très heureux ici. Cela n’a rien à voir avec l’argent. Nous discutons beaucoup avec Max Eberl et Christoph Freund. Je suis satisfait, je fais une bonne saison, je fais mon travail, je donne tout pour ce club. Je peux le répéter cent fois de plus, mais on verra bien ce qui se passe », a confié Upamecano au micro de Sky.