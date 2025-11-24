PSG : Transfert d’une star, la grande annonce sur sa signature !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été prochain, plusieurs joueurs importants arrivent en fin de contrat. C’est notamment le cas de Dayot Upamecano, qui aurait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG. Le défenseur international Français a d’ailleurs lâché une grande annonce concernant son avenir au Bayern Munich, affirmant qu’une décision pourrait bientôt être prise.

Il se pourrait que le PSG tienne déjà le successeur de Marquinhos. Si cet été, le club parisien a déboursé 63M€ pour le recrutement d’Illya Zabarnyi, les dirigeants pourraient frapper fort l’été prochain. En effet, le PSG surveillerait de près l’évolution de la situation de Dayot Upamecano.

Le PSG suit Dayot Upamecano En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’international Français n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Upamecano est suivi par le PSG, mais également par le Real Madrid, grand adepte des signatures de grands joueurs en fin de contrat. Après la grosse victoire du Bayern contre Fribourg ce samedi (6-2), le joueur de 27 ans s’est livré sur sa possible prolongation en Bavière.