PSG : C'est terminé pour Nasser Al-Khelaïfi, l'annonce officielle !

Quelques années en arrière, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait été accusé de corruption vis-à-vis de l’attribution de certaines éditions de la Coupe du monde (2026-2030). Ce vendredi, la délivrance est enfin arrivée pour le dirigeant qatari, qui a été définitivement acquitté par le Tribunal fédéral de Lausanne. Explications.

Arrivé à la tête du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi aura mis du temps avant de se faire intégralement accepter des supporters parisiens. Si l’obtention du titre en Ligue des Champions il y a quelques mois a contribué à redorer l’image du dirigeant qatari, ce dernier s’est souvent retrouvé embourbé dans des affaires judiciaires en tout genre.

Al-Khelaïfi impliqué dans une sombre affaire de corruption Dès 2017, la justice suisse avait ouvert une enquête à l’encontre du président du PSG, soupçonné de corruption pour l’attribution des droits TV des Coupes du Monde 2026 et 2030. Une affaire qui avait pris un nouveau tournant en 2020, lorsque Nasser Al-Khelaïfi avait été inculpé par la justice suisse pour avoir notamment offert une villa à Jérôme Valcke, ex-secrétaire général de la FIFA, afin d’obtenir les droits pour BeIN Sport de ces deux éditions du mondial.