PSG : Deux cracks débarquent, Luis Enrique valide !

Depuis le début de saison, l’effectif du PSG a été touché par de nombreuses blessures. De ce fait, Luis Enrique n’a pas hésité à accorder davantage de temps de jeu à certains jeunes comme Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou. Deux Titis issus du centre de formation que l’entraîneur espagnol apprécie.
Mercredi soir, le PSG a remporté la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Un nouveau trophée acquis pour les Parisiens donc, auteurs d’une saison extraordinaire. Pour Luis Enrique, l’objectif pour Paris en 2026 sera le même que les saisons précédentes, à savoir tout gagner. Mais depuis le début de saison, l’entraîneur espagnol n’est pas aidé, alors que son effectif a été décimé par les blessures.
Plusieurs cracks au PSG
Résultat, Luis Enrique a décidé de donner davantage de temps de jeu à certains jeunes éléments. En plus de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou ont enchaîné les minutes au cours des dernières semaines, démontrant beaucoup de personnalité. Respectivement nés en 2008 et 2007, Mbaye et Ndjantou progressent à vue d’œil, au plus grand plaisir de Luis Enrique.
Luis Enrique sous le charme de Mbaye et Ndjantou
En effet, comme le révèle RMC ce vendredi, le PSG ne compte pas se montrer actif sur ce mercato hivernal. L’une des grandes raisons qui poussent les dirigeants parisiens à agir de la sorte, réside notamment dans le fait que Luis Enrique est très satisfait des progrès qu’affichent Mbaye et Ndjantou.