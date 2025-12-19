PSG : Deux cracks débarquent, Luis Enrique valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, l’effectif du PSG a été touché par de nombreuses blessures. De ce fait, Luis Enrique n’a pas hésité à accorder davantage de temps de jeu à certains jeunes comme Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou. Deux Titis issus du centre de formation que l’entraîneur espagnol apprécie.

Mercredi soir, le PSG a remporté la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Un nouveau trophée acquis pour les Parisiens donc, auteurs d’une saison extraordinaire. Pour Luis Enrique, l’objectif pour Paris en 2026 sera le même que les saisons précédentes, à savoir tout gagner. Mais depuis le début de saison, l’entraîneur espagnol n’est pas aidé, alors que son effectif a été décimé par les blessures.

Plusieurs cracks au PSG Résultat, Luis Enrique a décidé de donner davantage de temps de jeu à certains jeunes éléments. En plus de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou ont enchaîné les minutes au cours des dernières semaines, démontrant beaucoup de personnalité. Respectivement nés en 2008 et 2007, Mbaye et Ndjantou progressent à vue d’œil, au plus grand plaisir de Luis Enrique.