Un nouveau joueur au PSG : Le mystère annoncé par Luis Enrique !

Ce vendredi, le PSG a officialisé une triste nouvelle. En effet, Matvey Safonov s'est fracturé la main et sera absent pour environ 4 semaines. La question est maintenant de savoir qui gardera les buts du club de la capitale lors de la rencontre de Coupe de France ce samedi. Et si c'était l'occasion de lancer Renato Marin dans le grand bain ?

Lançant la défense de sa couronne en Coupe de France, le PSG va débuter ce samedi avec une rencontre face au Vendée Fontenay Foot. Un match pour lequel le club de la capitale va devoir faire avec certaines absences. Matvey Safonov, héros face à Flamengo, ne sera pas de la partie, étant victime d'une fracture de la main. Qui sera alors le gardien du PSG ?

Les grands débuts de Renato Marin ? En l'absence de Matvey Safonov, Luis Enrique aura donc un choix à faire entre Lucas Chevalier et Renato Marin, les deux gardiens qui ont rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. N'ayant plus joué depuis qu'il a été touché à la cheville face à Monaco, le Français pourrait ainsi être relancé en Coupe de France. Mais Luis Enrique pourrait également profiter de cet adversaire moins fort sur le papier pour donner sa chance à Renato Marin, qui pourrait alors faire ses grands débuts sous le maillot du PSG.