PSG - Transfert d'un grand attaquant : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City, Julian Alvarez avait décidé en 2024 de signer à l'Atlético de Madrid pour quasiment 90M€, bonus compris. Mais l'attaquant argentin révèle qu'il aurait également pu rejoindre le PSG, qui avait contacté son agent.

Durant l'été 2024, le PSG cherche un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Kylian Mbappé. Et rapidement, le nom de Julian Alvarez circule avec insistance. Barré par la concurrence d'Erling Haaland, l'attaquant argentin cherche à quitter Manchester City. Et alors qu'il s'est engagé avec l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez confirme toutefois les contacts avec le PSG.

Alvarez confirme les contacts avec le PSG « Franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux… En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris », lâche l'international argentin dans une interview accordée à France Football avant de poursuivre.