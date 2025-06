PSG - Transfert de Désiré Doué : La bombe lâchée en Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Éblouissant en finale de la Ligue des champions avec un doublé et une passe décisive, Désiré Doué s’est révélé aux yeux du monde entier. De quoi évidemment susciter la convoitise des plus grands clubs européens. Et bien que le PSG ne compte pas le vendre, un départ en Premier League sur le long terme paraît bien engagé.

Auteur d'une saison exceptionnelle pour ses débuts au PSG, Désiré Doué a impressionné le monde du football, notamment grâce à une finale de Ligue des champions qu'il a survolée. De quoi attirer l'œil des plus grands clubs européens. D'ailleurs selon Julien Laurens, spécialiste du football français pour les médias anglais, Doué finira un jour en Premier League.

«Oui, Doué va partir en Premier League un jour» « Il ne faut pas oublier que la Ligue 1 reste un championnat qui alimente les plus grandes ligues. Donc oui, Désiré Doué va partir en Premier League un jour », confie-t-il au micro de TNT.