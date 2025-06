Transferts - PSG : Le prochain crack déjà annoncé après Doué ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG s’intéresse de près au crack argentin Franco Mastantuono. Le club de la capitale avance progressivement sur ce gros dossier, alors que le phénomène de 17 ans dispose d’une clause libératoire de 45M€. Si d’autres clubs suivent le talent de River Plate, Paris tient bel et bien la corde pour obtenir sa signature.

« Le joueur n’acceptera pas de monter sa clause libératoire actuelle qui est fixée à 45M€ »

Même si ce mardi, le journaliste argentin Cesar Luis Merlo a confirmé que le PSG tenait la corde dans ce dossier. « Aujourd’hui, le PSG a une marge d’avance. De son côté, River Plate me dit que des contacts ont été entamés avec les représentants de Mastantuono. L’objectif est de se réunir dans les prochains jours et de faire signer une prolongation d’un an au joueur afin d’en tirer un peu plus sur sa vente. Le joueur lui n’est pas stressé, il n’a pas forcément envie de partir vite. Cependant, River Plate est déjà averti que le joueur n’acceptera pas de monter sa clause libératoire actuelle qui est fixée à 45M€ », a affirmé ce dernier au sein de l’émission « El que rie ultimo ».