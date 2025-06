PSG - Transfert de Barcola : La grande décision pour son avenir

C’est l’un des feuilletons du mercato du PSG. Alors qu’il vient de finir sa deuxième saison à Paris, Bradley Barcola serait sur la liste du Bayern Munich pour se renforcer sur l’aile gauche. Le Français va donc devoir trancher pour son avenir, mais selon Olivier Dacourt, le joueur de 22 ans aurait tout intérêt à rester chez le champion de France.

Depuis plusieurs jours, certaines sources affirment que Bradley Barcola serait la piste prioritaire du Bayern Munich pour se renforcer sur l’aile gauche. L’attaquant va donc devoir prendre une décision pour son avenir et, selon Olivier Dacourt , qui s’est exprimé pour Top Mercato, il aurait tout intérêt à rester au PSG . « Il doit trancher entre jouer dans un grand club avec la possibilité de gagner de grands trophées et aller dans un club de moindre envergure pour être titulaire avec un palmarès vierge. Il doit rester au PSG. Il est jeune, il doit encore apprendre. Il peut jouer 50 matchs par saison avec Paris. »

« Il aura du temps de jeu »

Bradley Barcola est un jeune joueur, et pour continuer sa progression, il aura besoin de temps de jeu. Selon Olivier Dacourt, le PSG pourra sans problème lui offrir cela. « Je ne suis pas son agent, mais Barcola joue déjà beaucoup avec le PSG. C’est vrai que, sur la fin de la saison, il n’est pas titulaire, mais il joue. Le PSG est aujourd’hui un grand club qui fait plus de 60 matchs par saison. Les matchs s’enchaînent et lui va jouer, et même beaucoup jouer. Avec le nouveau règlement, avec les cinq changements, les blessures et les méformes, il aura du temps de jeu. »