PSG - Transfert à Barcelone : La signature est imminente !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de se positionner sur des jeunes talents, le PSG a récemment développé un intérêt envers Eric Garcia. Polyvalent défenseur du FC Barcelone, l’international Espagnol de 24 ans a tapé dans l’œil de Luis Enrique. Cependant, la signature de son nouveau contrat au Barça serait désormais imminente. Explications.

Le PSG sera assurément à surveiller sur le mois de janvier. Et pour cause, depuis le début de saison, la formation de Luis Enrique n’est clairement pas épargnée sur le plan des blessures. Les champions d’Europe en titre pourraient frapper fort sur le mercato hivernal, avec plusieurs pistes dans le viseur.

Le PSG en pince pour un joueur du Barça L’une d’entre elles mène notamment à Eric Garcia. Polyvalent, l’international Espagnol se régale au FC Barcelone, où Hansi Flick lui fait désormais totalement confiance. Il y a plusieurs semaines, de nombreux médias ont confirmé l’intérêt du PSG à l’égard du joueur de 24 ans, qui pour rappel, est retourné au Barça en 2021 après un passage à Manchester City.