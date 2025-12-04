PSG - Transfert à Barcelone : La signature est imminente !

Désireux de se positionner sur des jeunes talents, le PSG a récemment développé un intérêt envers Eric Garcia. Polyvalent défenseur du FC Barcelone, l’international Espagnol de 24 ans a tapé dans l’œil de Luis Enrique. Cependant, la signature de son nouveau contrat au Barça serait désormais imminente. Explications.
Le PSG sera assurément à surveiller sur le mois de janvier. Et pour cause, depuis le début de saison, la formation de Luis Enrique n’est clairement pas épargnée sur le plan des blessures. Les champions d’Europe en titre pourraient frapper fort sur le mercato hivernal, avec plusieurs pistes dans le viseur.
Le PSG en pince pour un joueur du Barça
L’une d’entre elles mène notamment à Eric Garcia. Polyvalent, l’international Espagnol se régale au FC Barcelone, où Hansi Flick lui fait désormais totalement confiance. Il y a plusieurs semaines, de nombreux médias ont confirmé l’intérêt du PSG à l’égard du joueur de 24 ans, qui pour rappel, est retourné au Barça en 2021 après un passage à Manchester City.
Eric Garcia va prolonger
Cependant, cette piste a rapidement pris du plomb dans l’aile pour le PSG. En effet, très attaché à son club formateur, le natif de Barcelone va prolonger en Catalogne. Ce mercredi, Fabrizio Romano annonce ainsi que le Barça devrait officialiser la prolongation du contrat d’Eric Garcia dès la semaine prochaine...