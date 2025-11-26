PSG - Transfert à Barcelone : Accord trouvé, la signature est imminente !

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts, notamment dans le secteur défensif, le PSG avait activé une piste au FC Barcelone. Le club de la capitale gardait un œil sur la situation d’Eric Garcia, en fin de contrat en juin prochain. Le défenseur central espagnol va toutefois prolonger en Catalogne. Sa signature ne serait même plus qu’une question de temps.

Le PSG a multiplié les pistes sur le mercato ces dernières semaines. Le club de la capitale voudrait offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique. Les dirigeants parisiens gardaient notamment un œil sur la situation d’Eric Garcia, dont le contrat au FC Barcelone expire à l’issue de la saison. Mais cette piste devrait filer entre les doigts des Rouge-et-Bleu.

Eric Garcia va prolonger au FC Barcelone D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec Eric Garcia pour une prolongation. Il ne manquerait plus que l’annonce officielle du club pour conclure le deal. Sauf retournement de situation inattendu, le défenseur central espagnol devrait poursuivre l’aventure en Catalogne.