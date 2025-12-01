PSG - Transfert à 8M€ : C’est le choc !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a réussi à se débarrasser de ses indésirables. Le club de la capitale a notamment réussi à vendre Marco Asensio pour 8M€. L’international espagnol a signé à Fenerbahçe. Et l’ancien du Real Madrid avoue avoir été assez surpris par le niveau du championnat turc, qu’il venait de découvrir.

Le PSG a fait le ménage dans son effectif cet été. Le club de la capitale s’est débarrassé de ses indésirables, dont Marco Asensio. L’international espagnol a signé à Fenerbahçe contre environ 8M€. Le joueur de 29 ans a alors découvert un nouveau championnat dans sa carrière. Et l’ancien du Real Madrid a avoué avoir été assez choqué par le niveau de la Süper Lig.

«Le niveau m'a beaucoup surpris» « La Turquie ? On m'avait déjà parlé de ce championnat. C'est un championnat difficile, avec de bons joueurs. Le niveau m'a beaucoup surpris. Au final, nous sommes là et nous nous battons très bien » a d’abord expliqué Marco Asensio dans un entretien accordé à MARCA.