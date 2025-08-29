PSG - Transfert à 70M€ : Une réponse officielle est tombée !

Notamment annoncé dans le viseur du PSG, Maghnes Akliouche ne devrait finalement pas bouger d’ici à la fermeture du marché des transferts. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Thiago Scuro, directeur sportif, a indiqué qu’il espérait le voir rester à l’AS Monaco et que le club de la Principauté travaillait en ce sens.
Annoncé sur le départ tout au long de l’été, il y a désormais de fortes chances que Maghnes Akliouche (23 ans) reste à l’AS Monaco. Un joueur qui, d’après les informations de L’Équipe, aurait notamment été suivi par le PSG, mais ce transfert aurait été conditionné à un éventuel départ de Kang-in Lee (24 ans).
« La piste la plus chaude si jamais Lee venait à partir, ce serait Akliouche »
« Le PSG refuse le départ de Lee et Beraldo. Eux veulent partir. Si jamais il y a une grosse offre que ce soit pour Lee ou Beraldo, ils ouvriront la porte. Aujourd'hui, la piste la plus chaude si jamais Lee venait à partir, ce serait Akliouche. Il n'y a pas de contacts noués aujourd'hui. Entre le PSG et Akliouche, il y en a eu en tout début de mercato, mais cela s'est arrêté. Mais s'ils vendent Lee 50M€, ils sont capables de revenir sur le dossier Akliouche avec une offre à 70M€. Même si je pense qu'entre 50 et 60M€, l'AS Monaco acceptera de le vendre », a indiqué le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de L’Équipe du Soir.
« Nous espérons avoir Maghnes Akliouche avec nous cette saison »
« Monaco a bon espoir qu'il reste, je pense qu'il va rester chez nous et je pense que lui aussi pense qu'il va rester », a déclaré Thiago Scuro le week-end dernier à propos de l’avenir de Maghnes Akliouche. Ce que le directeur sportif de l'AS Monaco a réitéré jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, le félicitant au passage pour sa sélection en équipe de France : « Nous espérons avoir Maghnes Akliouche avec nous cette saison. Nous travaillons pour cela. Il fait du très bon travail. J'en profite aussi pour le féliciter pour sa sélection en équipe nationale. Nous sommes tous très heureux au sein du club. Nous savons à quel point il a travaillé dur toute la saison en rêvant de cela. Maintenant, j'espère d'abord qu'il fera un bon match ce week-end et qu'il profitera pleinement de son rassemblement avec l'équipe de France. »