PSG - Transfert à 70M€ : Une réponse officielle est tombée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Notamment annoncé dans le viseur du PSG, Maghnes Akliouche ne devrait finalement pas bouger d’ici à la fermeture du marché des transferts. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Thiago Scuro, directeur sportif, a indiqué qu’il espérait le voir rester à l’AS Monaco et que le club de la Principauté travaillait en ce sens.

Annoncé sur le départ tout au long de l’été, il y a désormais de fortes chances que Maghnes Akliouche (23 ans) reste à l’AS Monaco. Un joueur qui, d’après les informations de L’Équipe, aurait notamment été suivi par le PSG, mais ce transfert aurait été conditionné à un éventuel départ de Kang-in Lee (24 ans).

« La piste la plus chaude si jamais Lee venait à partir, ce serait Akliouche » « Le PSG refuse le départ de Lee et Beraldo. Eux veulent partir. Si jamais il y a une grosse offre que ce soit pour Lee ou Beraldo, ils ouvriront la porte. Aujourd'hui, la piste la plus chaude si jamais Lee venait à partir, ce serait Akliouche. Il n'y a pas de contacts noués aujourd'hui. Entre le PSG et Akliouche, il y en a eu en tout début de mercato, mais cela s'est arrêté. Mais s'ils vendent Lee 50M€, ils sont capables de revenir sur le dossier Akliouche avec une offre à 70M€. Même si je pense qu'entre 50 et 60M€, l'AS Monaco acceptera de le vendre », a indiqué le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de L’Équipe du Soir.