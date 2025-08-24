Transfet à 70M€ : Le PSG prépare un énorme coup de dernière minute !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG ne devrait plus se montrer très actif d'ici la fin du mercato, un mouvement de dernière minute n'est pas à exclure, surtout en cas de départ d'un joueur important. Dans cette optique, les regards se tournent vers Lee Kang-In. Et si jamais le Sud-Coréen venait à partir, le transfert de Maghnes Akliouche pourrait s'accélérer.

Après avoir recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG ne devrait plus être très actif d'ici la fin du mercato. Malgré tout, ce jeudi, Luis Enrique s'est présenté devant les médias en marge de la deuxième journée de Ligue 1 et assure que le PSG reste attentif sur le mercato jusqu'à la dernière minute, notamment en cas de départ d'un joueur important.

Le PSG prêt à tenter un dernier coup sur le mercato ? « Notre obligation comme club est de rester ouvert jusqu'à la fin du mercato. C'est comme ça. Tu dois être prêt, quelles que soient les circonstances. C'est clair que nous sommes contents des joueurs que nous avons signé, mais comme d'habitude, nous sommes prêts pour toutes les situations », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Et d'après le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, l'une des pistes qui pourraient être activés par le club parisien mènerait à Maghnes Akliouche.