Transfet à 70M€ : Le PSG prépare un énorme coup de dernière minute !

Bien que le PSG ne devrait plus se montrer très actif d'ici la fin du mercato, un mouvement de dernière minute n'est pas à exclure, surtout en cas de départ d'un joueur important. Dans cette optique, les regards se tournent vers Lee Kang-In. Et si jamais le Sud-Coréen venait à partir, le transfert de Maghnes Akliouche pourrait s'accélérer.
Après avoir recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG ne devrait plus être très actif d'ici la fin du mercato. Malgré tout, ce jeudi, Luis Enrique s'est présenté devant les médias en marge de la deuxième journée de Ligue 1 et assure que le PSG reste attentif sur le mercato jusqu'à la dernière minute, notamment en cas de départ d'un joueur important.
Le PSG prêt à tenter un dernier coup sur le mercato ?
« Notre obligation comme club est de rester ouvert jusqu'à la fin du mercato. C'est comme ça. Tu dois être prêt, quelles que soient les circonstances. C'est clair que nous sommes contents des joueurs que nous avons signé, mais comme d'habitude, nous sommes prêts pour toutes les situations », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Et d'après le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, l'une des pistes qui pourraient être activés par le club parisien mènerait à Maghnes Akliouche.
Akliouche toujours suivi par le PSG ?
« Le PSG refuse le départ de Lee et Beraldo. Eux veulent partir. Si jamais il y a une grosse offre que ce soit pour Lee ou Beraldo, ils ouvriront la porte. Aujourd'hui, la piste la plus chaude si jamais Lee venait à partir, ce serait Akliouche. Il n'y a pas de contacts noués aujourd'hui. Entre le PSG et Akliouche, il y en a eu en tout début de mercato, mais cela s'est arrêté. Mais s'ils vendent Lee 50M€, ils sont capables de revenir sur le dossier Akliouche avec une offre à 70M€. Même si je pense qu'entre 50 et 60M€, l'AS Monaco acceptera de le vendre », révèle le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.